L'incredibile dato su Manolas: per infortunio ha saltato quasi un campionato

Le cifre per ricordare dell'avventura di Kostas Manolas con la maglia del Napoli. Il difensore greco ha giocato 75 partite in due anni e mezzo, ma ne ha saltate 29 solo per infortunio, senza contare le squalifiche. Un giocatore a mezzo servizio per gli azzurri che in questa sua terza annata col Napoli era diventato riserva di Rrahmani. Le 29 gare saltate per infortunio sono emblematiche, troppe per un giocatore pagato come un titolare (stipendio da 4 milioni a stagione) che ha deluso per com'è andato via.