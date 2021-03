L’incredibile scoperta di Sandulli su Lazio-Torino dimenticata nel caso Juve-Napoli

È arrivata nelle prime ore del pomeriggio la sentenza della Corte d'Appello sul caso Lazio-Torino, gara rinviata per il focolaio che aveva colpito la squadra granata, bloccata dall'ASL di competenza e dunque impossibilitata a recarsi a Roma per disputare il match. Come prevedibile, il giudice Sandulli ha ribadito che la gara andrà disputata, affermando un principio molto semplice: la gerarchia delle fonti.

Lascia perplessi, invece, come Sandulli sul caso Juve-Napoli aveva tirato fuori concetti come etica sportiva, massacrando il Napoli accusato di aver dolosamente architettato un piano per non giocare quella gara contro i bianconeri.

Ora Sandulli, con 4 mesi di ritardo, sul caso Lazio-Torino prende semplicemente atto di qualcosa che anche un bambino avrebbe compreso: di NON AVERE NESSUN POTERE nei confronti di un ATTO AMMINISTRATIVO SUPERIORE. Quale era quello dell'ASL che aveva bloccato la partenza verso Torino del Napoli. Qualcuno dovrebbe non delle scuse, quelle costano poco. Servirebbe atto di maggiore coraggio per riconoscere certi errori. Ma siamo in Italia...