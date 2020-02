L'incredibile serie di rigori non assegnati al Napoli: una lista infinita

Quanto hanno inciso gli errori arbitrali sulla classifica del Napoli? Tenuti ben presente tutti gli errore di gestione fatti dal club, da Ancelotti e dalla squadra, ci sono però alcuni elementi oggettivi che lasciano un grande amaro in bocca. Perchè il Napoli ha commesso tanti errori, si è fatto male da solo, ma di certo ha ricevuto un trattamento arbitrale davvero incomprensibile. Basti pensare ai tantissimi calci di rigore non assegnati agli azzurri in questa prima parte del campionato, che secondo questo calcolo sarebbero almeno 12 i penalty che mancano agli azzurri. La domanda, dunque, è spontanea: con questi rigori quanti punti avremmo?

Napoli-Cagliari - Klavan trattiene Llorente in area di rigore.

Napoli-Brescia -Chancellor abbatte Llorente in area.

Torino-Napoli - Armando Izzo stende Ghoulam in area di rigore.

Napoli-Verona - Faraoni trattiene Milik in area gialloblu.

Spal-Napoli - Tocco di Vicari con il braccio, rigore concesso e poi tolto dal VAR.

Napoli-Atalanta - Pasalic abbatte Callejon.

Llorente viene placcato e abbattuto in area da Kjaer.

Napoli-Genoa Tocco di braccio di Lerager su punizione di Mertens

Di Lorenzo trattenuto in area da Radovanovic

Napoli-Bologna. Netta trattenuta su Manolas in area del Bologna.

Napoli-Juventus - Tocco palese di Cuadrado con la mano in area di rigore.

Sampdoria-Napoli - Colley stende Politano: contatto sulla linea quindi sarebbe rigore.