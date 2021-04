L’indiscrezione de Il Riformista - Maglie Napoli con fantasia Marcelo Burlon, una per Maradona?

Le squadre di calcio e i loro sponsor tecnici stanno già lavorando per le maglie e l’abbigliamento della prossima annata. Nelle scorse settimane sono trapelate le prime indiscrezioni sull’addio tra il Napoli e Kappa in vista della prossima annata. Secondo quanto riportato da ‘Il Riformista’, questa mattina a Napoli sono spuntate due nuove maglie del club partenopeo una nera e l’altra gialla. La fantasia sulle divise ricorda le due ali di un volatile aperte sulle spalle e il corpo che scende sul petto, marchio di fabbrica del celebre brand Marcelo Burlon.

Ecco quanto riportato da 'Il Riformista': "Nel centro storico di Napoli sono in corso le riprese di uno spot e alcuni attori stanno indossando maglie del club azzurro decisamente particolari. Come riferisce Il Riformista non è chiaro se siano ufficiali, originali e da chi sono state create, ma entrambe sono in fantasia che sembra quella che ha reso celebre la marca Marcelo Burlon. Sicuramente si riferiscono a quest’anno, visto che sulla spalla c’è la coccarda della Coppa Italia conquistata il 17 giugno scorso e, quella nera, potrebbe essere commemorativa di Maradona o avere comunque un riferimento nei suoi confronti. Infatti proprio il giorno della scomparsa del Pibe de Oro, avvenuta lo scorso 25 novembre, tutti gli account social del Napoli hanno vestito il logo a lutto colorato di nero, proprio come appare sul modello di cui stanno circolando le foto".