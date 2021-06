L'indizio della SSC Napoli sulle nuove maglie

Alessandro Formisano, head of operations del Calcio Napoli, parla a Marte Sport Live delle nuove maglie, in realtà glissando: "Non posso rispondere. Posso solo dire che abbiamo sempre provato a distinguerci e contiamo di farlo anche stavolta". Questa frase è un indizio sulle ultime indiscrezioni. Il Napoli, finito il matrimonio con Kappa, sta pensando di autoprodurre le divise da gioco. Una scelta innovativa e originale come nello stile della famiglia De Laurentiis.