L'infermeria non aiuta Gattuso: c'è mezza squadra acciaccata

Sul mercato il Napoli ha di che sorridere, visto che ha ormai chiuso per Demme ed è ad un passo da Lobotka, ma guardando al campo e soprattutto alla prossima partita contro la Lazio non c'è da essere molto ottimisti. Gennaro Gattuso si gioca la sua quarta gara sulla panchina azzurra sul campo della terza della classe e la squadra più in forma del campionato e dovrà farlo senza mezza squadra di fatto. O, comunque, con tante defezioni che di certo non gli faciliteranno un compito già di per sé estremamente arduo.

DIFESA - La vera emergenza riguarda il reparto arretrato. Koulibaly si è allenato oggi ancora a parte, Maksimovic è ancora alle prese con il suo problema muscolare e Luperto ha ancora qualche acciacco da curare e probabilmente sarà pronto soltanto per la panchina. A loro si aggiunge il lungodegente Malcuit e il misterioso Ghoulam ed ecco che il quadro è completo: quattro calciatori ai box costringeranno Gattuso a confermare la difesa vista con l'Inter, con Di Lorenzo adattato al centro e Hysaj largo a destra.

PORTIERE E ATTACCANTI - Ma da Castel Volturno arrivano voci poco rassicuranti anche su Meret. L'estremo difensore classe '97 non sta benissimo e la sua presenza per la trasferta dell'Olimpico è in dubbio. Dovrebbe partire con la squadra, ma Gattuso sta valutando l'idea di concedergli un turno di riposo dopo l'errore con l'Inter e dare una chance ad Ospina. Problemino anche in attacco: Mertens è ancora in Belgio per curarsi dall'affaticamento muscolare che non gli ha permesso di giocare lunedì scorso e ci resterà fino alla prossima settimana. L'unica alternativa sulle fasce, dunque, resta Lozano, dal momento che Younes è in odore di cessione. Sei defezioni, tra certe e possibili, di fatto metà degli undici titolari: l'inferemia di certo non sta aiutando Gattuso.