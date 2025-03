L'Inter è il club con più rigori a favore negli ultimi 5 anni: la posizione del Napoli

Il tiro da rigore è la punizione massima nel gioco del calcio e conoscere i numeri delle squadre sui penalty può dare diverse indicazioni interessanti, ad esempio un numero elevato può significare che la squadra stazioni per parecchio tempo nei sedici metri avversari. Secondo i dati riportati da Transfermarkt.it, nelle ultime cinque stagioni è l'Inter il club con più rigori a favore nei top-5 campionati europei: ben 65 i tiri dal dischetto per i nerazzurri, di cui sono stati 54 trasformati.

Anche la posizione del Napoli è molto alta: gli azzurri occupano il quinto posto in questa particolare classifica (60 rigori calciati di cui 43 trasformati), dietro solo a Real Madrid, Manchester City, PSG e Inter. Si vedono altri club italiani in top 10: la Roma settima (49/59) e il Milan ottavo (41/57). Più in basso invece la Juventus, "solo" 23esima.

Le 10 squadre dei top-5 campionati europei con più rigori ottenuti nelle ultime cinque stagioni:

1) Inter, 65 calciati - 54 trasformati

2) PSG, 64 calciati - 54 trasformati

3) Manchester City, 64 calciati - 50 trasformati

4) Real Madrid, 61 calciati - 46 trasformati

5) Napoli, 60 calciati - 43 trasformati

6) Chelsea, 59 calciati - 50 trasformati

7) Roma, 59 calciati - 49 trasformati

8) Milan, 57 calciati - 41 trasformati

9) Marsiglia, 53 calciati - 44 trasformati

10) Villarreal, 53 calciati - 40 trasformati