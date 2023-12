Al 44' Inter in vantaggio al Maradona con Calhanoglu.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al 44' Inter in vantaggio al Maradona con Calhanoglu. Dopo un'azione avvolgente sponda per il turco al limite dell'area: destro al veleno del turco, imprendibile per Meret: 0-1.