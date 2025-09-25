L'ipotesi a sorpresa in difesa col Milan che non va esclusa

Alessandro Buongiorno va ko e dovrebbe rientrare dopo la sosta di ottobre. Gli esami strumentali effettuati ieri hanno evidenziato "una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra", come si legge sul sito ufficiale del club azzurro. Al suo posto domenica col Milan il grande favorito sembra essere Juan Jesus dato che è lui il naturale sostituto, un sinistro per un sinistro. Nel gioco delle coppie l'ex Roma ha sempre giocato al posto di Buongiorno.

Ma c'è un'altra ipotesi che sarebbe una novità assoluta da non escludere: Beukema accanto a Rrahmani. L'ex Bologna al momento è stato schierato solo a destra per l'infortunio di Rrahmani, ma ora che l'ex Verona è rientrato, domenica i due potrebbero anche giocare insieme. JJ resta favorito, ma l'altra ipotesi non è da scartare e anche alcuni quotidiani questa mattina ne scrivono.