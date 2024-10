L'Italia domina a Udine, poker a Israele: doppio Di Lorenzo e assist di Raspadori!

A Udine l'Italia supera senza problemi 4-1 Israele nella quarta sfida di Nations League. Risultato rotondo, il giusto finale per quanto s'è visto sul terreno di gioco.

Al 41esimo il gol che ha deciso la prima frazione: ingenuo pestone di Dor Peretz su Tonali, bravo Retegui a presentarsi dal dischetto e a battere il portiere.

Subito dopo il vantaggio, l'Italia ha sfiorato anche il raddoppio ma Raspadori al momento della conclusione dall'altezza del dischetto del rigore perde l'attimo giusto.

Ripartito con Ricci al posto di Fagioli, Spalletti nel secondo tempo ha ritrovato le sue certezze anche in cabina di regia e l'Italia nel secondo tempo ha dilagato in una partita mai in discussione dal punto di vista del gioco. Con uno schema da piazzato, l'Italia al 54esimo ha trovato il gol con Giovanni Di Lorenzo e poi ha continuato senza fermarsi. Nemmeno il gol olimpico di Abu Fani (inspiegabilmente convalidato visto che Vicario ha subito un intervento falloso) ha ostacolato una Nazionale che ha ritrovato gol e sorrisi: al 73esimo Frattesi ha sfruttato l'assist di Dimarco e ha realizzato il 3-1, al 41esimo l'assist di Udogie ha permesso a Di Lorenzo di realizzare la personale doppietta.

C'è stato anche spazio e tempo per gli esordi: Daniel è diventato il terzo Maldini a vestire la maglia della Nazionale, applausi e ovazioni per la prima di Lorenzo Lucca nella sua Udine.