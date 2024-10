L'Italia guadagna una posizione nel ranking FIFA, ora è nona: la classifica

Reduce dal pareggio con il Belgio e dal successo con Israele in Nations League, la Nazionale guadagna una posizione nel Ranking FIFA salendo al 9° posto della classifica con 1729.4 punti. In testa si conferma l’Argentina (1883.5 punti), ma si riduce il vantaggio dei Campioni del Mondo in carica su Francia (1859.85 punti) e Spagna (1844.33 punti). Mantengono le rispettive posizioni Inghilterra (4ª), Brasile (5°) e Belgio (6°), mentre oltre all’Italia sale in classifica il Portogallo, che scalza dal 7° posto i Paesi Bassi. A chiudere la top ten è la Colombia, tallonata dalla Germania (11ª,+2).

Secondo quanto riportano i canali ufficiali della FIGC, sono state complessivamente 175 le partite internazionali disputate a ottobre, delle quali 79 di Nations League, 47 di Coppa d’Africa, 32 valide per le qualificazioni alla Coppa del Mondo del 2026 e 17 amichevoli. Da sottolineare i passi in avanti di Algeria (37ª, +4), Perù (38°, +5), Grecia (42ª, +6) e Camerun (49°, +4). Tra le altre nazionali africane che hanno compiuto progressi significativi nella classifica figurano la Guinea Equatoriale (88ª, +6), lo Zimbabwe (117°, +7), il Gambia (128ª, +7) e il Botswana (140°, +7). La prossima classifica mondiale sarà pubblicata giovedì 28 novembre.

Le prime 10 posizioni del Ranking FIFA

1) Argentina 1883.5 punti (-)

2) Francia 1859.85 punti (-)

3) Spagna 1844.33 punti (-)

4) Inghilterra 1807.83 punti (-)

5) Brasile 1784.37 punti (-)

6) Belgio 1761.27 punti (-)

7) Portogallo 1752.68 punti (+1)

8) Paesi Bassi 1748.24 (-1)

9) ITALIA 1729.4 punti (+1)

10) Colombia 1724.37 (-1)