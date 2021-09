L’Italia non va oltre il pari contro la Bulgaria: solo 1-1 al Franchi, 74’ per Insigne

Dopo la conquista dell'Europeo, l’Italia è tornata di nuovo in campo contro la Bulgaria per il match valido per le qualificazioni a Qatar 2022. La squadra di Roberto Mancini non è riuscita ad andare oltre il pareggio. L'Italia è partita subito forte e dopo una prima conclusione di Insigne ha sbloccato il match al 15esimo con Federico Chiesa. Gli ospiti sono rimasti in partita e al 39' hanno trovato il gol del pari. Contropiede e gol di Iliev, su assist si Despodov, con la difesa azzurra che si è fatta trovare impreparata. Nella ripresa gli azzurri ci hanno provato a segnare il secondo gol ma i bulgari, complice un po di imprecisione dell’Italia, hanno resistito fino alla fine. Mancini ha provato a cambiare alcuni giocatori, ma il punteggio non è cambiato. Il napoletano Insigne in campo per 74 minuti.