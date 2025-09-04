L'Italia piange Giorgio Armani: stilista e imprenditore, è morto a 91 anni
Il mondo della moda e non solo piange la scomparsa di Giorgio Armani, morto a 91 anni. Stilista e imprenditore di fama mondiale, Armani ha rivoluzionato il concetto di eleganza maschile e femminile, diventando un’icona riconosciuta anche da chi non ha mai seguito da vicino le passerelle. Dopo ogni sfilata non mancava mai di salutare il suo pubblico, incarnando un simbolo di stile e continuità.
Il legame con lo sport e con il calcio, in particolare, resterà indimenticabile. Il marchio EA7 compare oggi sulle maglie del Napoli. E non solo. Armani ha firmato negli anni le divise della Nazionale italiana per gli Europei e le Olimpiadi, alimentando dibattiti e polemiche ma anche regalando un tocco di eleganza unico alle selezioni azzurre. Non solo: tanti calciatori, dirigenti e personaggi del mondo sportivo hanno indossato i suoi abiti nelle occasioni più importanti, dal campo alla passerella mediatica. La redazione di Tuttonapoli.net esprime il suo cordoglio.
