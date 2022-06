L’Italia U21 manca il primo match point per gli Europei: 1-1 con la Svezia, appena 9’ per Gaetano

Finisce solo 1-1 la gara dell'Under 21 dell'Italia contro la Svezia: in terra scandinava gli azzurrini non vanno oltre il pareggio nonostante le tante occasioni avute.

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce solo 1-1 la gara dell'Under 21 dell'Italia contro la Svezia: in terra scandinava gli azzurrini non vanno oltre il pareggio nonostante le tante occasioni avute. All’autogol di Parisi che ha permesso il vantaggio alla Svezia ha replicato Rovella su rigore. Così i ragazzi di Nicolato mancano il primo match point per la qualificazione al prossimo Europeo di categoria. Deciderà martedì l’ultima giornata del girone contro l’Irlanda con due risultati su tre a disposizione per l'Italia. Il centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano è entrato all’85’ e disputato appena 9 minuti. Alessandro Zanoli è invece rimasto in panchina per l'intero match.