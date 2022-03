L'Italia vince l'inutile gara in Turchia: ancora male Donnarumma

Dopo esser stata sotto per buona parte della prima frazione, la Nazioale di Roberto Mancini ha ribaltato il match in una manciata di minuti, dal 35' al 38'.

L'Italia batte 2-1 la Turchia in amichevole. Dopo esser stata sotto per buona parte della prima frazione, la Nazioale di Roberto Mancini ha ribaltato il match in una manciata di minuti, dal 35' al 38'. Subito Turchia in vantaggio grazie a Cengiz Under, che batte Donnarumma al 5', ancora una volta colpevole sulla conclusione non irresistibile dell'ex Roma e col pallone che passa sotto le gambe del portiere del Psg. Il gol del pareggio, a sorpresa, arriva con un colpo di testa di Cristante dopo una precisa punizione di Biraghi. Quello del sorpasso, invece, è frutto di un intercettato di Tonali dopo un brutto rinvio del portiere avversario e di un guizzo di Raspadori, che fa fuori il diretto marcatore con un movimento da vero attaccante e poi batte il portiere con una conclusione forte e precisa. L'Italia trova il gol del 3-1 al 70' ancora con Raspadori, che insacca dopo la spizzata di Biraghi sul cross deviato di Zaccagni. All'82' la Turchia accorcia le distanze: sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, Soyuncu svetta di testa servendo Dursun, abile ad anticipare un Donnarumma non impeccabile e a depositare in rete.