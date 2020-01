L'ultima follia del San Paolo

Chiaro che, in un clima teso come quello che si respira attorno al Napoli, la critica si nasconde dietro l'angolo. Tavolta, ingiustamente, si palesa anche se non sei il protagonista di una clamorosa debacle come quella di ieri al San Paolo contro l'Inter. L'esempio è quello di Hirving Lozano, giocatore arrivato appena pochi mesi fa all'ombra del Vesuvio - mentre il gruppo partiva per la seconda gara di campionato - ma che, come visto ieri, sarebbe già meritevole di fischi e critiche aspre anche se sul rettangolo verde ci mette piede per poco, pochissimo tempo.



E GLI ALTRI? - Vero che Lozano non ha avuto un impatto convincente sul campionato: rendimento altalenante dovuto, però, anche al fatto che il messicano non ha mai avuto modo di esprimersi nel suo ruolo naturale, trovandosi a vagare tra il ruolo di seconda punta o anche di centravanti. Con l'arrivo di Gattuso, ed il 4-3-3 proposto dal nuovo allenatore, è chiaro che il destino di Hirving potrebbe cambiare, inserendosi in uno schema tattico più congeniale alle sue caratteristiche. Serve comunque tempo, ed anche spazio che per non sembra esserci. E' chiaro che i fischi di ieri nei confronti di Lozano - che ha avuto 9 minuti nel caso finale, a partita ormai già finita - sembrano esagerati a prescindere da tutto: altri azzurri, da ben più tempo con indosso la maglia del Napoli, stanno tenendo un rendimento disastroso da mesi, eppure troppo spesso le critiche sono cosa riservata per pochi.