L'ultimo Napoli nel 2013 e quello con cui dovrebbe ripartire: Mazzarri, ecco il confronto

Walter Mazzarri torna alla guida del Napoli oltre dieci anni dopo l'ultima gara alla guida della squadra partenopea.

Walter Mazzarri torna alla guida del Napoli oltre dieci anni dopo l'ultima gara alla guida della squadra partenopea. Era il 19 maggio 2013, all'Olimpico il Napoli perse 2-1 contro la Roma: gol di Marquinho e Destro per i giallorossi, rete del solito Cavani sul fine del match. Quel Mazzarri aveva già deciso dopo quasi quattro di porre la parola fine sulla sua avventura partenopea per rilanciare le ambizioni dell'Inter. A posteriori, non una grande scelta. Ma chi c'era quel giorno?

L'ultimo Napoli di Walter Mazzarri (3-5-2) - Rosati; Rolando, Cannavaro (Calaiò 28' st), Britos (Armero 8' s.t.); Maggio, Behrami, Dzemaili, Zuniga; Hamsik; Pandev (El Kaddouri 7' p.t.), Cavani. A disp: De Sanctis, Gamberini, Grava, Mesto, Inler, Donadel.

L'estate prima era andati via Gargano e Lavezzi, al loro posto Behrami e Insigne al primo anno dopo il rientro dal prestito al Pescara. Sarebbe dovuto essere l'anno di Edu Vargas, ma andrà via nel gennaio 2013. In quella squadra c'erano anche De Sanctis, Campagnaro e Inler, tra i pilastri del suo Napoli.

E ADESSO?

Dieci anni dopo, Mazzarri inevitabilmente ripartirà da una squadra totalmente diversa, ma anche da un nuovo modulo: il 4-3-3. E' uno dei motivi per cui De Laurentiis l'ha scelto, oltre all'aver accettato senza riserve il ruolo di traghettatore. L'idea è quella di ripercorrere le orme del Napoli che ha vinto un anno fa, anche perché: "Ho studiato a memoria il suo gioco", ha detto nel corso della sua ultima intervista. Il debutto tra due giorni, sabato pomeriggio a Bergamo contro l'Atalanta.

Il probabile primo Napoli del Mazzarri bis (4-3-3) - Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas/Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.