Figc, Malagò aspetta Guardiola: "Per lui ct facciamo eccezione al budget"
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Nell’intervista di lunedì a Sky Malagò non aveva mai nominato direttamente Guardiola, ma lo aveva citato indirettamente parlando di un eventuale ‘mammasantissima’. Stavolta invece Malagò ha definito apertamente Guardiola ‘l'eccezione’. “Guardiola ha un cachet importante. Ci sono anche aspetti finanziari, di budget, sul breve-medio periodo dire che c'é da stringere la cinghia é dire poco - ha affermato -. Però si sono fatte delle eccezioni che possono riguardare il nome che in queste ore è così prepotente".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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