L’uomo col dente avvelenato

Matteo Politano e l’Inter: storia di un feeling mai del tutto sbocciato e tanta voglia di rivalsa da parte dell’ex nerazzurro. Il cartellino giallo rimediato da Lozano nei minuti finali di Sampdoria-Napoli, è costata la diffida al messicano. Era infatti diffidato e, dunque, non sarà a disposizione per la delicatissima sfida all'Inter di domenica sera al Maradona. A giocare dal primo minuto contro i nerazzurri, dovrebbe essere dunque Matteo Politano, ex di turno, che proverà a far male la sua ex squadra. L’attaccante del Napoli ha il dente avvelenato, soprattutto nei confronti di Antonio Conte. Nella prima parte del campionato 2019-2020, lo utilizzò titolare soltanto 11 volte con 0 gol segnati e per 15 volte cominciò la partita partendo dalla panchina.

RENDIMENTO E STIMOLI - Non congeniale al 3-5-2 di Conte e con tanta voglia di rilanciarsi e dimostrare il suo reale valore, Politano nel gennaio del 2020 si è trasferito a Napoli. Dopo un breve periodo di difficoltà e ambientamento, ha subito dato il suo contributo. Quest’anno, però, Politano sta disputando una stagione più che positiva dimostrandosi come uno degli uomini migliori. Tra campionato, Coppa Italia ed Europa League il numero 21 azzurro ha messo a segno 11 gol e fornito 4 assist. L’assenza di Lozano e la tanta voglia di rivalsa contro la sua ex squadra, potranno essere fattori in più per Politano per essere decisivo contro l’Inter.