La cessione bloccata dalla valutazione (alta) di ADL

Andrea Petagna vuole cambiare aria. Era già stato ad un passo dall’addio la scorsa estate, convinto poi da Spalletti dopo il gol contro il Genoa alla seconda giornata dello scorso campionato con il labiale che divenne subito virale ‘Tu resti qui! Tu resti qui!”. A distanza di quasi un anno, però, la volontà dell’attaccante sembra di nuovo essere quella di cambiare aria, dopo aver giocato appena 9 volte in tutte le competizioni lo scorso anno.

L’ex attaccante della Spal continua ad avere diversi estimatori in Serie A, con Monza, Torino e Sampdoria che osservano con interesse la situazione. Il Napoli, come sempre accade con De Laurentiis, non ha nessuna intenzione di fare sconti: il club valuta Petagna una cifra vicina ai quindici milioni.