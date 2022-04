La chance di Mertens: score positivo con l'Atalanta, la media è importante

L'ultimo successo del Napoli a Bergamo risale al 21 gennaio 2018 e porta la firma di Dries Mertens.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ultimo successo del Napoli a Bergamo risale al 21 gennaio 2018 e porta la firma di Dries Mertens. Quando l'attaccante belga vede la Dea sa come scatenarsi: in 17 precedenti, ha messo a segno 5 gol, con la media di un gol ogni 207', fornendo inoltre due assist. Luciano Spalletti, senza Osimhen, dovrà affidarsi a lui per fare male agli orobici.