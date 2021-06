La Copa America di Ospina non è finita: la Colombia festeggia il passaggio del turno

Nella notte si sono disputate le partite del Girone B della Copa America. La Colombia, spettatrice interessata, era in attesa del passaggio del turno. Ed è arrivata. La nazionale di David Ospina ha superato il gruppo, piazzandosi come migliore terzo, alle spalle del Brasile e del Perù. Passa, dunque, la Colombia: la Copa America del portiere del Napoli non è ancora terminata.