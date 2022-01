La Coppa d’Africa di Ounas termina ancora prima d'iniziare: Algeria ko ed eliminata

La grande favorita per la vittoria finale della Coppa d'Africa abbandona subito la competizione. L'Algeria, campione uscente, chiude addirittura all'ultimo posto il Gruppo E dopo la sconfitta per 3-1 nella terza e ultima giornata contro la Costa d'Avorio. Segna Kessié, Mahrez sbaglia un rigore e Bennacer tornerà subito in Italia (forse) per giocare Milan-Juventus. Il napoletano Adam Ounas, che non è sceso in campo nella competizione a causa di qualche acciacco fisico, termina dunque la Coppa d’Africa ancora prima di iniziarla. L’altra qualificata è la Guinea Equatoriale, che batte 1-0 Sierra Leone, che viene eliminato dalla manifestazione. Le migliori terze sono Malawi, Capo Verde, Comore e una tra Tunisia, Mali e Gambia.

CLASSIFICA

Costa d'Avorio 7 (qualificata)

Guinea Equatoriale 6 (qualificata)

Sierra Leone 2

Algeria 1