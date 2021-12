La Coppa d'Africa non è a rischio. Linee guida per gli spettatori: vaccino e test prima delle partite

Mentre continua il dibattito tra chi vorrebbe far disputare la Coppa d'Africa e chi invece, per varie ragioni, vorrebbe annullare la competizione, la CAF e la Federcalcio del Camerun hanno pubblicato oggi le linee guida per gli spettatori che assisteranno agli incontri in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio: "Gli spettatori devono essere completamente vaccinati e risultare negativi per assistere alle partite. I tifosi potranno accedere agli stadi solo se sono completamente vaccinati e presentano un test PCR a 72 ore dal match o un antigenico negativo a 24 ore dalla partita".

Si gioca regolarmente -“Nonostante l'ulteriore sfida di questa pandemia, la nostra Coppa d'Africa deve essere giocata. La solenne cerimonia di apertura è prevista per il 9 gennaio a Yaoundé".