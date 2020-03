La Coppa Italia è scomparsa

Che bello il gol di Fabian Ruiz al Meazza, un gioiello utile anche per il discorso qualificazione: il Napoli aveva battuto 1-0 l'Inter nell'andata delle semifinali di Coppa Italia, avrebbe accolto i nerazzurri al San Paolo per blindare quel risultato e conquistare la finale. Un bell'epilogo ancora oggi sospeso. Mentre si parla di campionato, Champions, Europa League ed Europeo, sembra non ci sia spazio, in questo momento, per la Coppa Italia, competizione che il Napoli vorrebbe vincere per dare un senso alla stagione, il cui destino è incerto. Non è all'ordine del giorno incastrare le tre partite che mancano alla fine. La priorità è stata data alla Serie A e alle coppe. Con diverse ipotesi al vaglio. Della Coppa Italia non c'è più traccia. In attesa di novità, di possibili soluzioni, il gol di Fabian Ruiz è stato congelato.