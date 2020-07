La Cremonese supera il Pescara: solo panchina per Gaetano

La Cremonese ha battuto il Pescara 1-0 nel match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B. Decisiva ai fini del risultato la rete del centrocampista Luca Valzania al 15 minuto del primo tempo. Solo panchina per Gianluca Gaetano, calciatore del Napoli mandato in prestito alla formazione di Bisoli