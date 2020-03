La Cremonese va ko con l'Empoli: 70' in campo per Gaetano

La Cremonese perde 3-2 contro L'Empoli. I lombardi si fanno riprendere due volte dai toscani e alla fine subiscono pure la terza rete. I padroni di casa passano in vantaggio con Ravanelli al 27'. l'Empoli trova il pari con Sierralta al 35. Cremonese di nuovo avanti con Parigini al 39, e rimontati di nuovo al 44' da Mancuso. Nel secondo tempo arriva la beffa, al 58' il calciatore dell'Empoli Bajrami firma il 3-2 decisivo. il classe 2000' del Napoli Gianluca Gaetano, in prestito alla Cremonese è partito titolare, per lui 70 minuti in campo prima di essere sostituito da Deli