La Curva A prepara il saluto a Diego: corteo da Piazza Municipio a Palazzo Reale

"Come un vero Re di Napoli lo vogliamo ricordare". La Curva A, tramite un volantino diramato in queste ore, prepara il saluto a Diego Armando Maradona e chiede l'aiuto di tutti i tifosi del Napoli e non solo: "Oggi 26 novembre la Curva A dà appuntamento a Piazza Municipio alle ore 19:30 per raggiungere tutti insieme il Palazzo Reale per onorare il nostro Re".