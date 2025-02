La domanda che i tifosi rivolgono a Conte dopo il mercato

In questi giorni si parla tanto del mancato arrivo di Garnacho o Adeyemi nel mercato invernale, ma anche dell’accordo che era stato raggiunto con Danilo salvo poi, da parte del Napoli, dover accettare la scelta del difensore di tornare in Brasile. Il Napoli ha concluso diverse operazioni a gennaio, come quella di Billing arrivato in prestito secco dal Bournemouth.

Il centrocampista danese, però, non ha ancora debuttato in maglia azzurra. Per lui neppure un minuto. I tifosi si domandano quando arriverà anche la sua occasione, magari a gara in corso, per dare il respiro a McTominay o Anguissa, due stakanovisti che le stanno giocando tutte ormai da mesi. Facendo un rapido calcolo, l’unico nuovo volto arrivato a gennaio che ha già debuttato con Conte è stato Okafor, in campo otto minuti nel finale domenica contro l'Udinese.