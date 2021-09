La FIFA sanzionerà chi ha negato i giocatori alle Nazionali: in Premier 4 big a rischio

Brutte notizie per Liverpool, Chelsea, Manchester City e Manchester United. Secondo le informazioni riportate da ESPN, la FIFA prenderà provvedimenti contro i club che si sono rifiutati di lasciare partire i propri giocatori per le sfide di qualificazione al prossimo Mondiale. Con ogni probabilità, i suddetti club non potranno schierare i calciatori coinvolti nella prossima giornata di campionato. In questo modo, i vari Alisson, Ederson, Fabinho, Thiago Silva, Firmino, Richarlison e Gabriel Jesús guarderebbero la prossima partita di Premier dalla tribuna.