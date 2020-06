La finale di Callejon - The last dance, il terzo trofeo prima dei saluti?

Tuttonapoli.net vi accompagna, ora dopo ora, verso la finale di Coppa Italia. Analizzeremo uno per uno gli azzurri che scenderanno in campo per la decima finale di Coppa Italia della storia azzurra e per provare dunque a conquistarla per la sesta volta (la terza della gestione ADL).

JOSE' CALLEJON - E' il giocatore della rosa del Napoli ad aver vinto di più. La maggiore esperienza porta probabilmente Gattuso a tenerlo in lizza per un posto da titolare nonostante consideri Politano in una migliore condizione fisica. La Coppa Italia può regalargli il terzo trofeo in azzurro, ma eventualmente anche la possibilità di lasciare Napoli col sorriso, nonostante il grande obiettivo dello Scudetto sfumato due stagioni fa ed un ciclo meraviglioso che non ha vinto quanto meritava per lo spettacolo, il gioco offerto e la continuità a certi livelli. Il rinnovo infatti resta lontano, a causa del non essere più intoccabile e soprattutto del desiderio di far ritorno in Spagna, come testimoniano in effetti le parole di De Laurentiis di lunedì: "A settembre ci siamo parlati e gli ho chiarito le nostre intenzioni, devo avergli ritoccato il contratto pure di 100-200mila euro. Il suo manager non ci ha fatto sapere più nulla. Basta, lui le condizioni le conosce".

TROFEI VINTI: 1 Liga (Real Madrid: 2011-2012), 1 Supercoppa di Spagna (Real Madrid: 2012), 1 Coppa Italia (Napoli: 2013-2014), 1 Supercoppa italiana (Napoli: 2014)