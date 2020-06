La finale di Zielinski - Il primo trofeo per provare a diventare davvero grande

Tuttonapoli.net vi accompagna, ora dopo ora, verso la finale di Coppa Italia. Analizzeremo uno per uno gli azzurri che scenderanno in campo per la decima finale di Coppa Italia della storia azzurra e per provare dunque a conquistarla per la sesta volta (la terza della gestione ADL).

PIOTR ZIELINSKI - E' tra i giocatori più attesi. Quelli su cui c'è più curiosità anche da parte di tifosi ed addetti ai lavori. Forse perché è stato già tra i grandi assenti della semifinale di ritorno, non riuscendo mai ad incidere, sicuramente perché è il giocatore con maggiore potenziale ma anche fatica a fare l'ultimo step dal punto di vista della continuità, della personalità e della leadership in campo. La finale di Coppa Italia oltre a dargli la possibilità di alzare il primo trofeo della sua carriera, è lo scenario giusto per prendersi a tutti gli effetti il Napoli, dando un senso allo sforzo del Napoli di rinnovargli il contratto a differenza di altri compagni a cifre importanti pari a quelle dei big dell'organico di Gattuso che tengono da anni in alto il Napoli. Ha trovato probabilmente il tecnico giusto per completarsi anche nella fase di non possesso, ma in quella propositiva è chiamato ad una prova completa e continua. Lo scenario è quello giusto per non tremare e prendersi tutte le responsabilità.

TROFEI VINTI: nessuno