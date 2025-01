La Fiorentina col Napoli per sognare: previsto il sold-out al Franchi (in ristrutturazione)

La Fiorentina apre il 2025 contro il Napoli, sperando possa essere finalmente l'anno giusto per alzare l'asticella. Per la sfida odierna contro la prima della classe, in coabitazione con l’Atalanta, è previsto un Franchi tutto esaurito. Secondo il quotidiano Repubblica, infatti, saranno circa 22mila gli spettatori in tempi di restyling.

Dei tifosi ne ha parlato in diversi passaggi anche Raffaele Palladino ieri ai canali ufficiali del club: "Sono primi in classifica con la miglior difesa in campionato, allenata da un grandissimo allenatore con grandi calciatori e tanti acquisti: sono tra i candidati per lo Scudetto. Sappiamo la loro forza ma noi ci vogliamo confrontare contro queste grandi squadre. Non sarà facile ma davanti ai nostri tifosi vogliamo toglierci una bella soddisfazione".