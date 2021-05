La Fiorentina non molla in vista del Napoli: allenamento facoltativo, ma in tanti non lo saltano

Arrivano novità dal centro sportivo Davide Astori riguardo alla seduta mattutina di allenamento della Fiorentina nel giorno successivo alla sfida contro il Cagliari e in vista della partita contro il Napoli di domenica. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, non tutti i calciatori hanno preso parte alla sessione in quanto era possibile svolgere il defaticante anche nella nottata al ritorno dalla Sardegna. Non solo Dusan Vlahovic quindi, ma anche altri componenti della squadra si sono allenati al rientro.