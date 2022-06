La formazione del Napoli contro il Verona senza colpi di scena: una sola novità

Potrebbe essere questa la formazione titolare del Napoli contro il Verona per la prima giornata di campionato

Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Lobotka, Fabian, Lozano, Zielinski, Kvaratskhelia, Osimhen. Potrebbe essere questa la formazione titolare del Napoli contro il Verona per la prima giornata di campionato. Un solo volto nuovo, l'esterno georgiano, e poi tante certezze, tutti confermati salvo novità dal mercato. Perché per Koulibaly e Fabian l'ipotesi più probabile è la conferma a scadenza, Meret dovrebbe essere promosso a titolare con rinnovo, Zielinski proverà a riprendersi la scena.

Ovviamente si tratta di una semplice ipotesi, ma ci aiuta a capire le dinamiche di mercato. Il Napoli dopo aver coperto i vuoi lasciati da Ghoulam e Insigne (Olivera lo immaginiamo titolare col tempo e non subito) non ha fretta e non ha urgenze. Comprerà solo se qualcuno partirà e al momento non sembrano esserci indizi di cessione o addio per i vari Koulibaly, Fabian etc.