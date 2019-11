La Francia s'impone in Albania: 82 minuti in campo per Hysaj

La Francia batte l'Albania per 2-0 nell'ultima partita di qualificazioni ad Euro2020. La squadra di Didier Deschamps si classifica prima nel girone H. La Turchia arriva seconda nonostante la vittoria per 2-1 in terra moldava. Il terzino del Napoli, Elseid Hysaj ha giocato per 82' prima di essere sostituito dal Ct Edy Reja.