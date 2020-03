La frase più banale del mondo che non ci stupisce più

"I problemi sono altri e voi pensate al calcio" è una delle frasi ricorrenti di questo periodo. La trovate nei commenti di ogni articolo che gentilmente condividiamo col mondo social. La nostra informazione non si ferma, certo è complesso, per chi scrive di sport, raccontarvi ciò che accade, dato che tutto è fermo e la priorità in questo momento va data ad altre cose. Ma, strano ma vero, la vita neppure si ferma.

Da giorni la Uefa lavora alla ricostruzione dei prossimi eventi, a breve verrà annunciato il rinvio dell'Europeo mentre le varie leghe ragionano su come e quando far riprendere i campionati. In più il Napoli lavora al futuro, c'è il mercato alle porte e il calcio, prima o poi, dovrà ricominciare, così sarà importante farsi trovare pronti programmando acquisti e cessioni. Per questo sul nostro sito troverete notizie di mercato, giocatori accostati al Napoli e altri pronti a partire.

Non si tratta di voler sminuire l'attualità, non vogliamo far finta di nulla, semplicemente cerchiamo d'informarvi consapevoli delle difficoltà del momento. Che è assai complesso. "I problemi sono altri e voi pensate al calcio" è la frase più banale del mondo che purtroppo non ci stupisce più. Così come tante altre, molte anche offensive, come se fossimo sordi al richiamo del dramma che noi tutti, in questi assurdi giorni, stiamo vivendo.