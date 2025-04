Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Antonio vota Napoli: Conte ha deciso, vuole restare"

vedi letture

"Antonio vota Napoli: Conte ha deciso, vuole restare" si legge in prima pagina su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"Follia derby". Titola anche così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si è soffermata sugli scontri avvenuti prima del derby tra Lazio e Roma. Nei pressi dello Stadio Olimpico non sono mancate le tensioni, complice una guerriglia tra le due tifoseria e i numerosi confronti con la polizia. Prima del match, ben tredici agenti sono stati feriti proprio durante questi scontri. Scene che hanno macchiato una sfida attesissima, che ha regalato spettacolo in campo.