La Gazzetta dello Sport: "Caso Maradona, il figlio accusa: è omicidio"

Decisivi in Champions League e pronti per lo scontro Scudetto con l'Atalanta. L'Inter ha ritrovato due pezzi imprescindibili della sua ossatura vincente, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram, entrambi in gol nella gara di ritorno contro il Feyenoord che ha assicurato il pass per i quarti in Champions League: "Siamo tornati", il titolo in prima pagina oggi de La Gazzetta dello Sport. Adesso i nerazzurri viaggiano verso la volata finale di Monaco di Baviera.

Intanto di spalla spiccano riferimenti al Milan in completa ricostruzione, a partire dal nuovo allenatore che potrebbe essere proprio Max Allegri vista la stagione deludente tra Fonseca e Conceicao, mentre scatta la missione Europa per Roma, Lazio e Fiorentina. I giallorossi di Ranieri ci credono e a Bilbao devono mantenere il vantaggio acquisito all'Olimpico (2-1), mentre i biancocelesti giocano in casa e non possono permettersi calcoli vista la rimonta richiesta al Viktoria Plzen per la sconfitta subita all'andata (2-1) in Europa League.

Quanto alla Viola, invece, Raffaele Palladino e i suoi ragazzi devono rimediare alla trasferta disastrosa ad Atene e contro il Panathinaikos al Franchi trovare la rimonta ideale per chiudere i discorsi con i fantasmi (greci) del passato e acquisire il passaggio al turno successivo di Conference League.