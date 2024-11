Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Champions, brivido Juve"

Serata non dolce amara per le italiane impegnate in Champions League. La Juventus, falcidiata dagli infortuni, centra il quinto 0-0 da inizio stagione e a Birmingham contro l’Aston Villa ottiene un punto che la tiene in corsa per le prime otto posizioni. Quarta sconfitta in cinque partite, invece, per il Bologna, che trova la prima rete nella competizione di Lucumì che però non basta a fermare un Lille trascinato dal talento classe 2004 Mukau.

Perde anche il Real Madrid, che al Liverpool viene liquidato dai Reds per 2-0 grazie alle reti di MacAllister e Gakpo, nel mezzo i rigori falliti di Mbappe e Salah. Risultati che fanno felici Inter - che sale al secondo posto proprio alle spalle della squadra di Slot - e Atalainta - momentaneamente quinta.