La Gazzetta dello Sport: "I conti di Conte: doppio traguardo"

"Regalo Reijnders" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Il Milan riparte, Fonseca si gode il Natale grazie al gol di Reijnders che su imbeccata dell'altro centrocampista, Fofana, trova il gol vittoria al Bentegodi nella sfida contro il Verona che ha aperto la 17esima giornata di Serie A. Leao va ko, è allarme. Maignan denuncia: cori razzisti contro di me.

La sfida - "Ti faccio la festa", Inter e Atalanta tra Scudetto e Supercoppa. Turnover, intoccabili e programma di fine anno: così Inzaghi e Gasp lanciano la missione araba

Il Napoli - Di spalla "I conti di Conte", in merito al doppio traguardo: sorpasso in vetta e 150 vittorie in Serie A