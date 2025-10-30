Prima pagina
La Gazzetta dello Sport: "Inter, bella risposta. Juve riparte da Spalletti"
"Bella risposta": questo è il titolo principale della prima pagina de La Gazzetta dello Sport. II riferimento è all'Inter, che si rialza subito dopo la sconfitta di Napoli: vetta a -3. Doppio Calha, magico Sucic: Fiorentina battuta 3-0 e contestata dai suoi tifosi. Chivu aggancia il Milan al terzo posto, Pioli nei guai.
In primo piano anche la Juventus, tra campo e nuova guida tecnica. Ecco il titolo sui bianconeri, in taglio alto: "La Juve riparte. E ora Spalletti". Tris all'Udinese, oggi firma il nuovo tecnico. Vlahovic e Yildiz si riaccendono: rigori e giocate, sono già oltre Tudor.
Prossima partita
01 nov 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Como
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
