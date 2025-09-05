Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "L'Italia chiamò. La prima volta di Gattuso"

vedi letture

"L'Italia chiamò. La prima volta di Gattuso". L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: saranno Kean e Retegui a guidare l’attacco dell’Italia questa sera, a partire dalle 20:45, quando gli azzurri scenderanno sul terreno di gioco del New Balance Stadium du Bergamo per affrontare l’Estonia. Una sfida che Donnarumma e compagni, se vorranno mantenere vivo quel flebile lumicino di possibilità di una qualificazione al Mondiale diretta, dovranno vincere e possibilmente con tanti gol.

Al momento infatti la Norvegia ha 9 punti di vantaggio con due partite in più e le potrebbe bastare vincere in casa contro Israele, Estonia e Moldova per arrivare prima, anche qualora dovesse perdere in trasferta contro gli azzurri. In caso di parità di punti dovremmo affidarci alla differenza reti, che per il momento recita un insindacabile +11 a -1 in favore degli scandinavi.