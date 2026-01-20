Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Napoli dentro o fuori. Lukaku pronto per il finale"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con il ritorno della Champions League, dove questa sera e domani si giocherà la settima e penultima giornata della fase di campionato della competizione.

Super sfida quella che si giocherà a San Siro tra l'Inter di Cristian Chivu e l'Arsenal di Mikel Arteta. Un testa a testa tra i primi della classe in Serie A e in Premier League, separate da 6 punti nella classifica della League Phase. I Gunners infatti sono primi a quota 16 e sono certi del passaggio diretto agli ottavi, l'Inter invece è sesta ma a pari punti, 12, con Real Madrid, Atletico e Liverpool e rischia ancora di dover passare dai playoff.

"Napoli dentro o fuori. Lukaku pronto per il finale" - Delicatissimo, invece, il match che andrà in scena in Danimarca tra il Copenaghen e il Napoli, match da non sbagliare per la formazione allenata da Antonio Conte visto che le due compagini occupano rispettivamente il 24esimo e 23esimo posto, con 7 punti. Per gli azzurri, tuttavia, out sia Rrahmani che Politano dopo i problemi fisici accusati con il Sassuolo. Davanti da valutare Neres.