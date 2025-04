Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Napoli, risposta esatta"

"Napoli, risposta esatta" è il titolo con cui si apre in alto l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Poi al centr elogio a a Simone Inzaghi che in questi anni si è preso il mondo Inter. Il tecnico ha convinto tutti, sia i tifosi che la società. In Baviera si è accesa l'ultima scintilla, quella mancante. Ogni nerazzurri infatti sognava da tempo una notte d'élite in Champions anche nella fase a eliminazione diretta, magari contro una candidata alla vittoria come il grande ma incerottato Bayern. Inzaghi ha dato esattamente ciò che la gente chiedeva, all'Allianz Arena si è preso fino all'ultimo scettico nerazzurro.

Quindi adesso allungare il suo contratto, si legge sul quotidiano, che adesso scade nel 2026, è sempre stato considerato più o meno come una formalità. Si lavora ad un orizzonte più lungo del solito: non solo il 2027, ma una importante opzione fino al 2028, con tanto di adeguamento di stipendio. Se arrivasse fino alla fine, starebbe seduto 7 stagioni sulla stessa panchina, che a quel punto somiglierebbe più ad un trono.