La Gazzetta dello Sport: "Ora Frattesi è un caso"

Sono giorno scottanti sul fronte del mercato, in particolare sull'asse Roma-Milano, che potrebbe accendersi rapidamente. L'oggetto della contesa, tra Roma e Inter, è sempre quel Frattesi che pochi giorni fa, dopo le parole di Marotta prima e Inzaghi poi, sembrava essere stato tolto dal mercato. Invece il giocatore pare particolarmente deluso dallo scarso impiego avuto in questa prima parte di stagione e vorrebbe fortemente trasferirsi alla corte di Claudio Ranieri, con ghisolfi già a lavoro per studiare la giusta offerta che possa convincere anche l'Inter, impegnata domani nel recupero della 19esima giornata contro il Bologna. Oggi in campo invece Como-Milan e il big match di serata Atalanta-Juventus.