La Gazzetta dello Sport: "Vai Inter, ora il Bayern"

"Vai Inter, ora il Bayern". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che celebra la qualificazione dell'Inter ai quarti di finale della Champions League. I nerazzurri hanno conquistato la seconda vittoria di fila ai danni del Feyenoord, punito per 2-1 nel ritorno degli ottavi di finale giocato a San Siro. Una soddisfazione per gli uomini di Simone Inzaghi, trascinati dalle reti di Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu. Adesso l'Inter troverà il Bayern Monaco, che ha avuto la meglio sul Bayer Leverkusen nel derby tutto tedesco giocato agli ottavi di finale.