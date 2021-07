La Gold Cup termina il 10 agosto: Spalletti non avrà Lozano fino all'inizio del campionato

Luciano Spalletti non avrà Hirving Lozano in ritiro. Il Messico ha prima provato invano a convocarlo per i Giochi di Tokyo e poi, davanti al diniego, lo ha inserito nella lista della Gold Cup, in programma da sabato prossimo al 10 agosto. E ciò significa - sottolinea quest'oggi il Corriere dello Sport - che potrebbe saltare entrambi i ritiri.