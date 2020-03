La grande iniziativa di Alderweireld: "Comprerò dozzine di tablet, i malati potranno videochiamare i loro cari"

"Comprerò dozzine di tablet e li donerò agli ospedali e alle case di cura che ospitano i malati". Lo annuncia Toby Alderweireld, difensore del Tottenham, che attraverso un video sui suoi canali social annuncia l'iniziativa: "A causa dell'emergenza, chi si ammala al giorno d'oggi non può neppure vedere i propri cari. Per questo ho pensato di acquistare computer e IPad per far sì che possano videochiamare amici e parenti e sentirsi meno soli".