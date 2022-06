La Grecia batte di misura Kosovo che chiude in 9: Rrahmani sfiora il pari nel finale

La Grecia batte 1-0 Kosovo nella sfida valida per la seconda giornata del gruppo J di Nations League.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Grecia batte 1-0 Kosovo nella sfida valida per la seconda giornata del gruppo J di Nations League. Decide il match il gol di Bakasetas al 36', con i kosovari che chiudono in 9 per le espulsioni di Aliti e Muric. Il difensore del Napoli Amir Rrahmani sfiora il pari nel finale con un colpo di testa salvato in corner dal portiere greco Vlachodimos.